التعليم العالى: المعهد القومى للمعايرة ينظم احتفالية باليوم العالمى للمترولوجيا

كتب ـ محمد صبحى

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من د. نهى عماد رئيس المعهد القومي للمعايرة، حول تنظيم المعهد احتفالية بمقره، في إطار احتفال دول العالم باليوم العالمي للمترولوجيا، في العشرين من مايو من كل عام؛ بهدف توفير أساس مُتجانس لنظم القياس بالعالم، ودعم الاكتشاف العلمي، والابتكار، والتصنيع، والتجارة الدولية، وتحسين جودة الحياة، حيث يعتبر ذلك التاريخ هو بداية التعاون الدولي في علم القياس.

وأفاد التقرير بأنه تم اختيار شعار الاحتفال لهذا العام "القياس في العصر الرقمي"، وذلك في ضوء ما تُحدثه التكنولوجيا الرقمية من ثورة في مُجتمعاتنا، وتحوز على اهتمام جميع أفراد المجتمع حاليًا.

شهد الاحتفالية، الددتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، ود. محمد عامر رئيس المنظمة الإفريقية للمترولوجيا.

كما شارك في الاحتفالية، عملاء المعهد من مُختلف الجهات والوزارات بالدولة، وتضمن برنامج الاحتفال عرضًا مُقدمًا من د. نهى عماد، حول المعهد القومي للمعايرة في عصر التحول الرقمي، ثم عرض الدكتور هشام فاروق خطة الوزارة في التحول الرقمي، فضلاً عن تقديم 4 عروض تحت عنوان: مقدمة عن المترولوجيا في العصر الرقمي، خطوات التحول الرقمي في المعهد القومى للمعايرة، نحو جيل جديد من شهادات المعايرة الرقمية DCC، خطوات المعهد نحو شهادات المعايرة الرقمية DCC.

وخلال الاحتفالية نظم المعهد مُسابقة للحضور تضمنت أسئلة عن التحول الرقمي بالمعهد والتطور التكنولوجي.

واختتمت الاحتفالية بزيارة ميدانية لمعامل المعهد المُختلفة؛ للتعرف على أهم الامكانيات وما يجري بها من تطوير.