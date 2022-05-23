القائم بأعمال وزير الصحة يؤكد دعم مصر لمنظومة الصحة فى لبنان

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، نظيره اللبناني الدكتور فراس الأبيض، ضمن عدد من اللقاءات التي عقدها الوزير في مدينة «جنيف» السويسرية، على هامش اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الـ75.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد قوة ومتانة روابط الصداقة والأخوة بين الشعبين المصري واللبناني، مؤكدا عزم الدولة المصرية على مواصلة الدعم لمنظومة الصحة في لبنان.
وأضاف «عبدالغفار»، أن الوزير بحث مع وزير الصحة اللبناني، سبل التعاون لسد احتياجات الشعب اللبناني في مجال الدواء، بالإضافة إلى الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في تنفيذ المبادرات الرئاسية للصحة العامة.
وتابع «عبدالغفار»، أن اللقاء تطرق إلى بحث كيفية استفادة الجانب اللبناني من التجربة المصرية في التغطية الصحية الشاملة، والتي تتمثل في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل في جميع محافظات الجمهورية على ثلاث مراحل، حيث يجري استكمال التنفيذ في المرحلة الأولى التي تضم 6 محافظات.
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