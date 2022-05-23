القائم بأعمال وزير الصحة يؤكد دعم مصر لمنظومة الصحة فى لبنان

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد قوة ومتانة روابط الصداقة والأخوة بين الشعبين المصري واللبناني، مؤكدا عزم الدولة المصرية على مواصلة الدعم لمنظومة الصحة في لبنان.

وأضاف «عبدالغفار»، أن الوزير بحث مع وزير الصحة اللبناني، سبل التعاون لسد احتياجات الشعب اللبناني في مجال الدواء، بالإضافة إلى الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في تنفيذ المبادرات الرئاسية للصحة العامة.

وتابع «عبدالغفار»، أن اللقاء تطرق إلى بحث كيفية استفادة الجانب اللبناني من التجربة المصرية في التغطية الصحية الشاملة، والتي تتمثل في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل في جميع محافظات الجمهورية على ثلاث مراحل، حيث يجري استكمال التنفيذ في المرحلة الأولى التي تضم 6 محافظات.

ومن جانبه، أكد الدكتور فراس الأبيض وزير الصحة اللبناني، قوة العلاقات المصرية اللبنانية على المستويين الشعبي والرسمي، مشيدا بما تشهده الدولة المصرية من تطورات على جميع الأصعدة وخاصة في منظومة الصحة، معربا عن تطلعه إلى نقل التجارب المصرية الناجحة، بما يعود بالفائدة على الشعب اللبناني.