القوى العاملة تقرر إعادة انتخابات اللجنة النقابية بـ"المصرية للخدمات البترولية"

كتبت ـ آية دعبس

أعلنت وزارة القوى العاملة، قرار المستشار رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية بمحافظة القاهرة، رقم 88 لسنة 2022، بشأن إعادة عملية الانتخاب فى اللحنة النقابية بالشركة المصرية للخدمات البترولية "أبسكو"، وذلك يوم الأحد 29 مايو 2022.

وأوضحت الوزارة، فى قرارها المنشور بالجريدة الرسمية فى العدد رقم 113 الصادر بتاريخ 22 مايو 2022، أن القرار يأتى فى ضوء قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته.

كما أشارت وزارة القوى العاملة، فى القرار رقم 82 لسنة 2022، إلى اتخاذها قرارات بشأن مد إعلان نتائج الانتخابات النقابية العمالية التى أجريت فى المرحلة الأولى وفقا للجدول الزمنى الوارد بالقرار الوزارى رقم 45 لسنة 2022، ومد مواعيد التظلم منها والبت حتى 21 مايو، ومد ميعاد إيداع الأوراق حتى اليوم الأثنين 23 مايو 2022.

يذكر أن وزارة القوى العاملة قد بدأت اليوم الأثنين وغدا الثلاثاء إعلان أسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية في مرحلتها الثانية للدورة 2022 / 2026 - استكمالاً للمرحلة الأولى علي مستوى 27 محافظة- وتشمل 14 تصنيفاً نقابياً للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف .