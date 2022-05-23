الصحة توضح آلية الحصول على لقاح كورونا بدون رسائل.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه من الضرورة التحصين ضد عدوى كورونا من خلال تلقى جرعات اللقاح والجرعات التنشيطية، مؤكدة أن اللقاح متوفر بالمراكز خاصة الجرعات التنشيطية دون انتظار رسالة نصية بموعد ومكان اللقاح للذين مر علي تطعيمهم بالجرعة الثانية 6 شهور.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت أن جميع مراكز اللقاحات على مستوى الجمهورية تعمل حاليا بشكل طبيعى من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء لاستقبال المواطنين لتطعيمهم بلقاح كورونا.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن المراكز تقدم جميع اللقاحات إلى المواطنين بالمجان مشيرة إلى أنها تستقبل جميع المواطنين فوق سن 18 عاما ومن سن 12 إلى 18 عاما فقط.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن جميع اللقاحات آمنة ومؤثرة وتساهم فى منع العدوى والتقليل من المضاعفات الخطرة للإصابة خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.