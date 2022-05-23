البيئة: نحرص على تعزيز دور المجتمع المدنى لصون الموارد الطبيعية ومواجهة تغير المناخ

كتبت ـ منال العيسوي

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، توقيع برتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة وأحد الأندية العالمية، في إطار سعي وزارة البيئة لتعزيز دور المجتمع المدني في الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية، وقام بتوقيع البروتوكول الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن البروتوكول يأتي في إطار الحرص على دعم مبادرات المجتمع المدني ومساندتها لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وذلك بالتعاون مع الجمعية كإحدى منظمات المجتمع المدنى المعنية بحماية البيئة وخدمة المجتمع، في مجالات التنمية المستدامة، وتنفيذ حملات تنظيف نهر النيل والشواطئ من المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وجهود التصدي لآثار تغير المناخ، وحملات التشجير والتوعية البيئية، ومنظومة إدارة المخلفات الصلبة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن التعاون بين الطرفين يتم من خلال تنفيذ الندوات وورش العمل وحملات التوعية بالقضايا البيئية بهدف التعرف على المستجدات والحلول والبدائل وآليات تعديل السلوكيات وتغيير انماط الاستهلاك المؤثرة على الموارد الطبيعية، وتنفيذ المبادرات والمشروعات التجريبية والتى تساهم فى التصدى للمشاكل البيئية، ورفع المستوى المعيشى من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة، بالإضافة إلى مراعاة البعد البيئي فى كافة الأعمال الخيرية التى تنفذها الجمعية، ودمج المجتمع بطوائفه وخاصة المرأة فى مجال العمل البيئي ، وتنفيذ الزيارات الميدانية للمشروعات البيئية، والترويج للسياحة البيئية، وزيادة المسطحات الخضراء.

وتقوم وزارة البيئة بتقديم الدعم الفني من خلال الخبراء فى كافة المجالات البيئية، والدعم اللوجيستى، والتعاون في تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للشباب والمتطوعين لكافة فئات المجتمع المهتمة بالقضايا البيئية.