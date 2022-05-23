الهجرة تعلن أسماء الخبراء فى جلسة الذكاء الاصطناعى بـ"مصر تستطيع بالصناعة"

كتب ـ محمود راغب

أعلنت وزارة الهجرة أسماء الخبراء المصريين بالخارج المشاركين في جلسة "الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقمنة والبرمجيات"، في إطار دعم استراتيجية الدولة المصرية على مواكبة معطيات العصر الرقمي والتفاعل مع أهم تكنولوجيات هذا العصر، ولترسيخ مكانة مصر لتصبح من الرواد في مجال الذكاء الاصطناعي إقليميًا وعالميًا، في إطار الاستعدادات لمؤتمر "مصر تستطيع" في نسخته السادسة المقرر انطلاقها تحت شعار "مصر تستطيع بالصناعة".

وينظم مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بالتعاون بين وزارات الهجرة والتجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو 2022.

ويشارك في الجلسة الدكتور علاء محمد علوان مستشار الحكومة الفيدرالية الأمريكية لشؤون الصناعة وبروفيسور الصناعات وهندسة الأنظمة، وهو أستاذ هندسة التصنيع بجامعة تكساس، تخصص في مجال التصنيع الحديث ونظم التصنيع الذكي، وخصوصا في مجالات الطباعة ثلاثیة الأبعاد للمعادن Printing 3D واستخدام الذكاء الاصطناعي في عملیات ونظم التصنیع. وأجرى "د. علوان" العدید من المشروعات البحثیة لعدة منظمات ومؤسسات مثل وكالة ناسا في مجال تصنیع الأجزاء وتصمیم المواد الھندسیة لعملیات استكشاف الفضاء، وزارة الطاقة الأمریكیة، مؤسسة البحث القومي الأمریكیة (NSF) بالإضافة لعدید من المشروعات لشركات كبرى مثل شلمبرجير وبيكر هوز.

والدكتور عادل المغربى رئيس قسم هندسة الاتصالات، ومدير البحث والابتكار قسم البحوث الصناعية والتحول الرقمى بجامعة لويزفيل، ورئيس المعامل الصناعية بالجامعة، رئيس مجلس إدارة شركة LLC COMPUTER SYSTEMS CONSULTING. وتقدم الشركة الخدمات الاستشارية لأهم الشركات حول العالم، ومنها خدمات لمؤسسات دفاعية وحكومية، وشبكات اتصالات، وخبير الأمن السيبرانى، والصحة الرقمية، والذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات.



الدكتور عادل المغربى رئيس قسم هندسة الاتصالات

والدكتور رشيق المراغي رئيس مجلس الإدارة والرئيس ومؤسس شركة (صافي كواليتي سوفت وير) عام 1986 في كندا لتزويد صناعة البناء والتشييد بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا كبرنامج الهندسة الإنشائية المتكاملة AEC. عمل عشرين عامًا فيPratt &Whitney,MLW Industries- Bombraider، وفى مركز البحوث الصناعية CRIQ في كيبيك بكندا. ويقود "د. رشيق" العمل البحثي المتعلق بحل إمكانية التشغيل البيئي التي تعوق صناعة البناء والتي أدت بدورها لتطور التقنيات الافتراضية واللجوء الكامل للنمذجة ثلاثية الأبعاد والتحليل والتصميم والتفاصيل الرسومات والتصنيع.



الدكتور رشيق المراغي رئيس مجلس الإدارة والرئيس ومؤسس شركة (صافي كواليتي سوفت وير)

وأحمد العدل خبير الذكاء الاصطناعي، ومبتكر استراتيجيات التطوير وتطبيق إنترنت الأشياء بالقوات الجوية الأمريكية لتدريب الطيارين بالاستفادة من التوأمة الرقمية المعرفية.



أحمد العدل خبير الذكاء الاصطناعي

ود. يمنى عبد الرحمن أستاذ الأمن الإلكتروني بالكلية الحربية الألمانية فى ميونخ.



د. يمنى عبد الرحمن أستاذ الأمن الإلكتروني بالكلية الحربية الألمانية فى ميونخ

وعمر الخواجة واحد من كبار المستثمرين المحترفين فى تكنولوجيا المعلومات والرقمنة. وهو المؤسس والعضو المنتدب لمكتب AMK للاستثمار ومقره لندن، وهى شركة استثمار عائلية تستثمر في العقارات، وأسواق رأس المال، ورأس المال الاستثمارى مع التركيز على التكنولوجيا. وتستثمر الشركة فى صناديق الاستثمار مع محتفظ شركات التكنولوجيا ف الولايات المتحدة، وأوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، كما تستثمر الشركة فى الركات المتميزة فى تطوير الصناعات وتكنولوجيا البنية التحتية، وتكنولوجيا المستهلك، والصحة الرقمية، والذكاء الاصطناعى.

عمر الخواجة من كبار المستثمرين المحترفين فى تكنولوجيا المعلومات والرقمنة

وأشرف موريس روفائيل مؤسس وشريك عام مجموعة أوبنر الأمريكية، مالك أكبر منصة للرعاية الصحية في الولايات المتحدة قيمتها تتجاوز 300 مليون دولار. شغل منصب المستشار التكنولوجي بالبيت الأبيض لخبرته التى تجاوزت العشرين عاما.



أشرف موريس روفائيل مؤسس وشريك عام مجموعة أوبنر الأمريكية

والدكتور طارق الترجمان مدير عام شركة HELOIS لاستثمار رؤوس الأموال في فرنسا، والمدير التنفيذي لشركات CAPITAL SERICOM SERVICES & CONSULTING والمؤسس والمدير التنفيذي لـ EVOLV القابضة للاستثمارات.

وعمرو عوض الله مؤسس ورئيس شركة زير للذكاء الاصطناعى والمتخصص فى البنية التحتية للإنترنت وهندسة الأنظمة، وأنظمة قياس الانترنت، وتقنية المحاكاة الافتراضية، والأنظمة الموزعة، والتحليل المتقدم للبيانات واستخراجها، وتصميم بروتوكول التطبيقات.

ود. باسل مفتاح وهو شريك فى "جلوبال فنتشرز"، وعضو لحنة الاستثمار فى شركة "دبى أنجيل إنفستورز"، ويمتلك "مفتاح" خبرة 18 عاما فى الأسواق الناشئة والمبيعات والتخطيط.



د. باسل مفتاح وهو شريك فى "جلوبال فنتشرز"

ود. رضوى راغب حزين صاحبة جائزة أفضل قيمة مضافة من LINKDoTNET k ومسئول أول صناعة البرمجيات، والقائم بأعمال رئيس شركة "إماراتيك".