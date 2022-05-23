طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يبدأون امتحان الجبر.. والتعليم تنفى تسريبه

كتب ــ محمود طه حسين

بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة قبل قليل أداء امتحان مادة الجبر والإحصاء، حيث وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم بمكافحة الغش وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

فيما نفت مصادر مسئولة بمديرية التربية والتعليم والتعليم والتعليم بمحافظة القاهرة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، تسريب أسئلة امتحان الجبر والإحصاء قبل بدء لجنة الامتحان، مؤكدة أنه بعد العودة إلى اللجنة الفنية المسئولة عن وضع الأسئلة تبين أن الأسئلة المتداولة قبل بدء لجنة الامتحان غير صحيحة.

ويؤدي 194334 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع ) في 781 لجنة كما يؤدي 13 طالبا الامتحان بلجنة بمستشفى 57357.



ووجه محمد عطية مدير المديرية بالالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية وضبط النفس واحتواء المواقف وعدم منع أي طالب من أداء الامتحانات، كما شدد علي منع ومكافحة الغش وتطبيق القانون، فيما ناشد أولياء الأمور بعدم تصديق الشائعات وعدم الوقوف والتزاحم أمام اللجان الامتحانية مما يؤثر علي أبنائنا ويشيع التوتر والارتباك، كما حث أبناءه الطلبة علي الالتزام حرصا علي مستقبلهم، والتزام التعليمات واللجنة الامتحانية والقائمين عليها والتركيز علي الإجابات وقراءة الأسئلة جيدا.