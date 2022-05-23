بالأسماء.. الصحة تعلن أماكن صرف ألبان الأطفال المصابين بالحساسية

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه توافر 14 ألفًا و300 عبوة من الألبان الخاصة بالأطفال الذين يعانون من حساسية الألبان، وذلك في 25 مركزًا تابعا لوزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية على مستوى محافظات الجمهورية.

وجاءت مراكز صرف ألبان الأطفال كالتالي:

محافظة القاهرة.. (مركز رعاية طفل مصر القديمة، مركز طبي المحكمة بالنزهة، مركز طبي روض الفرج)

محافظة دمياط.. (مركز طبي حي ثالث)

محافظة أسوان.. (مستشفى دراو المركزي)

محافظة قنا.. (مركز الإرشاد الوراثي)

محافظة سوهاج.. (مركز طبي جزيرة محروس)

محافظة أسيوط.. (مركز الإرشاد الوراثي، مستشفى الإيمان)

محافظة الفيوم.. (مركز الإرشاد الوراثي بكيمان فارس )

محافظة الغربية.. (المركز الطبي العام بطنطا)

محافظة الإسكندرية.. (مستشفى أطفال الرمل)

محافظة بورسعيد.. (مركز الإرشاد الوراثي بمجمع العرب الطبي التخصصي)

محافظة الجيزة.. (المركز الطبي بالشيخ زايد)

محافظة البحيرة.. (مركز رعاية طفل الهلال بدمنهور)

كما تضم المراكز التابعة للمستشفيات الجامعية:

- عيادة أمراض التمثيل الغذائي بمستشفى سموحة بالإسكندرية

- عيادة الجهاز الهضمي والكبد مستشفى أبو الريش الياباني بالقاهرة

- عيادة الجهاز الهضمي بمستشفى الدمرداش عين شمس

- عيادة أمراض التمثيل الغذائي بمستشفى الأطفال الجامعي بالزقازيق بمحافظة الشرقية

- عيادة أمراض التمثيل الغذائي بمستشفى شبين الكوم الجامعي بالمنوفية

- عيادة الجهاز الهضمي بمستشفى الأطفال الجامعي بالإسماعيلية

- مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة

- وحدة الجهاز الهضمي بمستشفى طنطا الجامعي

- عيادة التمثيل الغذائي مستشفى الأطفال الجامعي بالمنيا

- عيادة الجهاز الهضمي بمستشفى الأطفال الجامعي بأسيوط