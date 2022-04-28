حصاد الوزارات.. استمرار صرف المساعدات النقدية لمستفيدى تكافل وكرامة عن شهر أبريل

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
استمرار صرف المساعدات النقدية لمستفيدى تكافل وكرامة عن شهر أبريل
2000 سيارة مجهزة ولانشات إسعاف.. الصحة تعلن خطة التأمين الطبى فى عيد الفطر
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر المبارك
التعليم: طلاب المنازل والدمج بالثانوى العام يؤدون امتحان نهاية العام ورقيا
التضامن: زيادة أعداد اللجان الطبية لـ307 لجنة للكشف على أصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة
"الزراعة" تطلق منافذها المتحركة إلى الغربية بالسلع الغذائية ومستلزمات العيد
أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة مكيفة ومحطات وقوفها بعد آخر التعديلات
وزيرة التضامن تعلن تطوير قرية الفارسية بالأقصر ضمن "حياة كريمة"
الصحة: توفير جميع التطعيمات الإجبارية والاختيارية للكبار والصغار
"الزراعة" تصدر تقريرا حول أنشطة معهد أمراض النباتات خلال مارس الماضى
تغذية ماكينات الصرف الآلى لاستمرار صرف معاشات مايو
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