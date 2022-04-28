حصاد الوزارات.. استمرار صرف المساعدات النقدية لمستفيدى تكافل وكرامة عن شهر أبريل

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

استمرار صرف المساعدات النقدية لمستفيدى تكافل وكرامة عن شهر أبريل

2000 سيارة مجهزة ولانشات إسعاف.. الصحة تعلن خطة التأمين الطبى فى عيد الفطر