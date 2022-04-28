اليوم السابع
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الخميس، 28 أبريل 2022 02:14 م
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تغذية ماكينات الصرف الآلى لاستمرار صرف معاشات مايو

الخميس، 28 أبريل 2022 01:00 م
تغذية ماكينات الصرف الآلى لاستمرار صرف معاشات مايو ماكينات الصرف الالى للمعاشات
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعىُ  فى صرف  معاشات مايو  من فروع بنك ناصر الاجتماعىُ، حيث يتم تغذية ماكينات الصرف الآلى  لاستمرار الصرف، وذلك في استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل أعياد المصريين عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد، وذلك في إطار التيسير على أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد.
 
ويأتى ذلك فى الوقت الذى اكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعىُ   انه  في اطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المرتبات و المعاشات والمستحقين عنهم فإن البنك يولي اهتماما كبيراً بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم خاصة وأن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2مليون عميل بإجمالي مبلغ 3 مليار جنيه تقريبا .
 

وزيرة التضامن

فروع بنك ناصر

معاشات مايو 2022

صرف معاشات مايو 2022

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