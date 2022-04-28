اليوم السابع
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الصحة: توفير جميع التطعيمات الإجبارية والاختيارية للكبار والصغار

الخميس، 28 أبريل 2022 02:38 م
الصحة: توفير جميع التطعيمات الإجبارية والاختيارية للكبار والصغار التطعيم - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة توفير جميع التطعيمات الاجبارية والاختيارية للكبار والصغار، بالإضافة إلى تطعيمات المسافرين للخارج للدول المختلفة بمكاتب تطعيمات السفر الدولية للخارج.
 
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة أنه يتم توفير أقراص وقائية ضد مرض الملاريا للدول الموبوءة بالمرض، مؤكدة توافر تلك التطعيمات في مكاتب تطعيمات السفر.
 
وأشار إلى أنه يتوفر تطعيم ضد الحمي الصفراء وضد الكوليرا ويتم توفير تطعيمات للعاملين في الفريق الطبي منها الإنفلونزا سنويا و3 جرعات من تطعيم التهاب الكبدي ب.
 
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أهمية التطعيمات في محاربة الأمراض وتقوية الجهاز المناعي للجسم لافتا الي أهمية التوعية بالتطعيمات.
 
 
 
 

الصحة

التطعيمات

مكاتب السفر

الملاريا

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