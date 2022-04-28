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أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة مكيفة ومحطات وقوفها بعد آخر التعديلات

الخميس، 28 أبريل 2022 09:00 ص
أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة مكيفة ومحطات وقوفها بعد آخر التعديلات قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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تشغل هيئة السكة الحديد قطارات درجة ثالثة مكيفة جديدة تعمل حاليا على خط الصعيد، وذلك ضمن تعاقدها مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 500 عربة درجة ثالثة مكيفة دخلت الخدمة لأمرة مرة في تاريخ السكة الحديد منذ أسابيع.

وشملت أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة مكيفة المقرر بدء الدفع بها ابتداء من غدا الثلاثاء، القاهرة ـ بنى سويف 50 جنيه، والقاهرة ـ مغاغة 60 جنيه، والقاهرة ـ المنيا 75 جنيه، والقاهرة ـ ملوى 80 جنيه، والقاهرة ـ أسيوط 90 جنيه، والقاهرة ـ سوهاج 105 جنيه، والقاهرة ـ نجع حمادى 115 جنيه، القاهرة ـ قنا 120 جنيه، والقاهرة ـ الأقصر 130 جنيه، والقاهرة ـ ادفو 145 جنيه، والقاهرة ـ كوامبو 150 جنيه، والقاهرة ـ أسوان 150 جنيه.

وتقوم هيئة السكة الحديد بالدفع بقطارات الدرجة الثالثة تباعا على الخطوط الرئيسية تتوقف خلال رحلاتها فقط في عواصم المحافظات وبعض المحطات الرئيسية، حيث تتوقف خلال رحلاتها بخط الصعيد في 12 محطة بعد أخر تعديلات على محطات الوقوف، وتتحرك قطارات الدرجة الثالثة مكيفة من محطة مصر رمسيس وتتوقف في بنى سويف ومغاغة والمنيا وملوى وأسيوط وسوهاج ونجع حمادى وقنا والأقصر وادفو وكوامبو وأسوان.

 

 


 

 

 


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