اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 أبريل 2022 10:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: طلاب المنازل والدمج بالثانوى العام يؤدون امتحان نهاية العام ورقيا

الخميس، 28 أبريل 2022 10:00 ص
التعليم: طلاب المنازل والدمج بالثانوى العام يؤدون امتحان نهاية العام ورقيا وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن طلاب المنازل والدمج التعليمي بالصفين الأول والثانى الثانوى العام يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الثانى لنهاية العام ورقيا بالكامل سواء الأسئلة المقالية أو الاختيار من متعدد ولا تطبق فترة الراحة الخاصة بالطلاب الذين لهم حق أداء جزء من الامتحان إلكترونيا والموجودة بالجدول المعلن ومدتها 15 دقيقة ويتولى الموجه الأول وضع الأسئلة.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طرق عقد الامتحانات لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والخاصة:
 
- سوف نستخدم "ورقة مفاهيم" مثل امتحانات الثانوية العامة ولا يسمح بدخول كتاب ورقي أو ملازم ومنصة الامتحان لن تسمح بتصفح المصادر الإلكترونية لمنع الغش الإلكتروني وضمان تكافؤ الفرص.
 
- تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022، يؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا (اسئلة مقاليه) وتمثل هذه الاسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً (اسئلة اختيار من متعدد) من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الاسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان ،وتتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقاليه، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت الكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب و المعلمين.
 
-تُعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة)خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة (رسمية أو خاصة) وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

التربية والتعليم

الامتحانات الالكترونية

تدريب الطلاب على استخدام التابلت

امتحانات الثانوى العام

طلاب الدمج

امتحان طلاب المنازل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"التعليم" توضح مصير الطلاب حال تعرضهم لمشكلة تقنية أثناء الامتحان الإلكترونى

الأربعاء، 27 أبريل 2022 10:32 م

المدارس تبدأ تدريب طلاب الثانى الثانوى على التابلت فى الامتحان الإلكترونى

الأربعاء، 27 أبريل 2022 10:01 ص

المدارس تبدأ تدريب الطلاب على استخدام التابلت فى الامتحانات الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 10:00 ص

المدارس توجه طلاب الثانوى العام بتجهيز التابلت قبل الامتحان الإلكترونى

الإثنين، 25 أبريل 2022 01:30 م

التعليم تستأنف غدا تدريب طلاب الثانوى على استخدام التابلت بالامتحان الإلكترونى

الإثنين، 25 أبريل 2022 11:27 ص

التعليم: من يتعرض لمشكلة تقنية بالامتحانات الإلكترونية سيعاد له الاختبار

الأحد، 24 أبريل 2022 10:09 ص

تفعيل الامتحانات الإلكترونية وإلغاء الورقية بجامعة سوهاج بداية من العام المقبل

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 12:27 م

تدريب طلاب الثانى الثانوى على الامتحانات الإلكترونية

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 10:00 ص

وكيل تعليم الوادى الجديد يتابع انتظام أداء الامتحان الإلكترونى لأولى ثانوى

الإثنين، 18 أبريل 2022 01:52 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة