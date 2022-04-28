اليوم السابع
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وزير الكهرباء يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لمدة 3 سنوات

الخميس، 28 أبريل 2022 01:51 م
وزير الكهرباء يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لمدة 3 سنوات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أصدر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس الجمعية العامة لكهرباء مصر القرار 82 لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر لمدة 3 سنوات على النحو التالى:
 
·        المهندس جابر دسوقى مصطفى ابراهيم رئيساً لمجلس الإدارة .
 
·        المهندس محمد عبد المنعم الطبلاوى عضواً متفرغاً للتخطيط والبحوث وشئون شركات الخدمات.
 
·        المحاسبة نادية عبد العزيز قطرى عضواً متفرغاً للشئون المالية والتجارية والتمويل.
 
·        المهندس محمود محمد النقيب عضواً متفرغاً لشئون شركات الإنتاج.
 
·        دكتور مهندس خالد محمد الدستاوى عضواً متفرغاً لشئون شركات التوزيع.
 
·        المحاسب  محمد محمود حسين السيسى عضواً متفرغاً  للموارد  البشرية والشئون الادارية.
 
·        المهندس  محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء .
 
·  محمد فريد عبد الفتاح عضواً ممثلاً لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
 
·  على محمد عبد الفتاح عضواً ممثلاً لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .
 
· محمد جمال الدين  السبكى عضواً ممثلاً لوزارة المالية . 
 

الكهرباء

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

وزير الكهرباء

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