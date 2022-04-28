اليوم السابع
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التضامن: زيادة أعداد اللجان الطبية لـ307 لجنة للكشف على أصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة

الخميس، 28 أبريل 2022 02:32 م
التضامن: زيادة أعداد اللجان الطبية لـ307 لجنة للكشف على أصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعىُ انه يتم التنسيق مع وزارة الصحة بشأن تذليل المعوقات التي تواجه سير منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة بموجب القرار رقم 82 لسنة 2022 وأن وزارة الصحة ستقوم بزيادة أعداد اللجان الطبية إلى (307) لجنة للكشف على ذوى الإعاقة للحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة، حيث تم تسجيل ما يقرب من 300 ألف حالة على منظومة الصحة من وقت اختتمته اللجنة الاول، مقسمة إلى 150 ألف حالة تم حجز موعد لها، وتم بالفعل الكشف على ما يقرب من 60 ألف حالة، منهم 22 ألفا تقاريرهم الطبية اعتمدت اعتمادا نهائيًا ، و128 ألف جار إرسال رسالة نصية لهم لتحديد موعد الكشف.
 
وكانت اللجنة الدائمة لوزارتى التضامن الاجتماعى والصحة والسكان، قد عقدت اجتماعها الثاني لبحث المعوقات التي تواجه سير منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة بموجب القرار رقم 82 لسنة 2022 تم تحديد أن ما يقرب من  500 ألف  مواطن من ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة سيتم استثناءهم من النموذج الطبي المميكن  لأنهم  يتبعون المرحلة الأولى في استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
 
وتم تشكيل لجنة مشتركة بين المجالس الطبية وإدارات التأهيل في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية لدراسة الحالات التي يوجد بها تناقض بين التقرير الطبي المميكن والتقييم الوظيفي على أن تكون في كل محافظة لجنة للتظلمات،  وعليه يتم اتخاذ القرار في مثل هذه الحالات، وأيضاً على المستوى المركزي يتم تفعيل مثل هذه اللجنة، على أن تجتمع هذه اللجنة شهرياً في الإعداد المتوسطة، وإذا كانت الأعداد كبيرة مثل حالات الإعاقات الحركية أو البصرية، يمكن أن تعقد اللجنة مرتين بالشهر، بالإضافة إلي تشكيل لجنة فرعية بالمحافظات في حالة التظلم تقوم بالدراسة ثم يتم الرفع إلي اللجنة المركزية، ووضع ضوابط للسيارات المجهزة بالتنسيق مع  مصلحة الجمارك وهيئة المرور.

التضامن

بطاقات الخدمات المتكاملة

بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة

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