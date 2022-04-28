اليوم السابع
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الخميس، 28 أبريل 2022 02:12 م
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"الزراعة" تطلق منافذها المتحركة إلى الغربية بالسلع الغذائية ومستلزمات العيد

الخميس، 28 أبريل 2022 01:52 م
"الزراعة" تطلق منافذها المتحركة إلى الغربية بالسلع الغذائية ومستلزمات العيد منافذ وزارة الزراعة المتحركة إلى محافظة الغربية بالسلع الغذائية ومستلزمات العيد
كتبت أسماء نصار

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أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، الخميس، قافلة من المنافذ المتنقلة إلى محافظة الغربية محملة بالسلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم والدواجن وبيض المائدة من إنتاج مزارع الوزارة، و كعك ومستلزمات العيد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستمرار معارض السلع الغذائية طوال العام بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين.
 
وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ذلك يأتي في إطار دور وزارة الزراعة للمساهمة في خفض الأسعار وتقليل الحلقات الوسيطة.
 
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع المحافظين بالمحافظات المختلفة، لتوجيه السيارات والمنافذ المتنقلة إلى المناطق الأكثر كثافة، والمناطق النائية، لدعم أهالى تلك المناطق، مشيرا إلى أنه تم إرسال منافذ الوزارة إلى محافظات الفيوم والمنيا والقليوبية وسوف تستمر طوال العام في كل محافظات تباعا هذا بالإضافة إلى أن الوزارة تمتلك 171 منفذا ثابتا على مستوى الجمهورية.

وزارة الزراعة

المنافذ المتحركة

المحافظات

السلع الغذائية

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