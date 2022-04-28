اليوم السابع
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الخميس، 28 أبريل 2022 12:43 م
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التعليم تحدد حالات قبول الاعتذارات عن المشاركة فى امتحانات الإعدادية

الخميس، 28 أبريل 2022 12:30 م
التعليم تحدد حالات قبول الاعتذارات عن المشاركة فى امتحانات الإعدادية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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حددت المديريات التعليمية، شروط وضوابط قبول الاعتذارعن لجان سير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثانى، على يكون قبول الاعتذار عقب استلام أوامر الندب من ديوان المديرية، ويكون تسليم جميع الاعتذارات المقبولة إلى لجنة الإدارة بديوان المديرية.
 
وأوضحت المديريات، أن هناك حالات يتم فيها قبول الاعتذارات منها الحالات المرضية القومسيون الطبي معتمد بتاريخ حديث واستمارة وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية وإجازة بدون مرتب والعمل جزء من الوقت، ووجود طفل رضيع وحالة وفاة والسفر للخارج، ووجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة، وندب أحد الزوجين للعمل فى الامتحانات يحق للطرف الآخر الاعتذار، أو الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة إلى المحكمة التأديبية وصورة معتمدة من مستشفي تابعة للعزل فى حالة الإصابة كورونا.
 
وتنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بعد العودة من إجازة عيد الفطر.
 
 

التربية والتعليم

الأعذار عن الامتحانات

اخبار مصر

الإصابة بكورونا

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