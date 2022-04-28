اليوم السابع
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وزيرة التضامن تعلن تطوير قرية الفارسية بالأقصر ضمن "حياة كريمة"

الخميس، 28 أبريل 2022 04:22 م
وزيرة التضامن تعلن تطوير قرية الفارسية بالأقصر ضمن "حياة كريمة" الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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شهدت الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول التعاون بين مؤسسة صناع الخير للتنمية  واحدى المؤسسات، وذلك  لتنمية وتطوير قرية الفارسية مركز اسنا بمحافظة الأقصر بقيمة إجمالية 5 ملايين جنيه في إطار جهود تنفيذ أهداف المبادرة  الرئاسية "حياة كريمة"  لتطوير الريف المصري بحضور  مصطفى  زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية.
 
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تدعم الشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرة إلي أن الوزارة تنفذ معظم تدخلاتها من خلال الجمعيات الأهلية، وتدعم الجمعيات بكل قوة.
 
وأوضح  مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية أن تطوير قرية الفارسية  بالأقصر  يأتي استمرارا للجهود  فى تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتطوير القرى الأشد احتياجا  من خلال هدم وإعادة بناء وتشطيب عدد (20) منزلا وإعادة إعمار و تأهيل وترميم و رفع كفاءة عدد (10) منازل وتسليم عدد (30) أسرة مشروع مركب صيد مجهزة بمحركات سرعة و مستلزمات الصيد وتنظيم قوافل طبية تمكن من الكشف الطبي و توزيع الأدوية اللازمة (القطرات) وإجراء عمليات العيون و توزيع النظارات الطبية.
 
وأشار زمزم إلى أن جهود تطوير قرية الفارسية  بدعم ورعاية كريمة من الدكتورة  نيفين القباج  وزيرة التضامن الاجتماعى  تحقق الاستدامة بكل أهدافها، حيث تعد البنية الأساسية والسكن الكريم من المحاور الرئيسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري ، وان صناع الخير سوف تستثمر ما تمتلكه من كوادر محترفة وخبرات تقنية جيدة فى تنمية وتطوير القرى الأشد احتياجا من أجل التنفيذ والمتابعة  لمستهدفات التطوير داخل القرية  لتحسين و دعم حياة المواطن و التي تلعب دورا فعالا في إنجاح استراتيجيات الدولة و بناء الجمهورية  الجديدة و توطين أهداف التنمية المستدامة علي أكبر قاعدة من المستفيدين والعمل علي تحسين جودة حياتهم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتوفير السكن الكريم والعمل اللائق والصحة الجيدة.

وزيرة التضامن

تطوير قرية الفارسية بالأقصر

مشروعات حياة كريمة

اليوم السابع بلس

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