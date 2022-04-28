اليوم السابع
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الخميس، 28 أبريل 2022 03:46 م
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استمرار صرف المساعدات النقدية لمستفيدى تكافل وكرامة عن شهر أبريل

الخميس، 28 أبريل 2022 03:00 م
استمرار صرف المساعدات النقدية لمستفيدى تكافل وكرامة عن شهر أبريل تكافل وكرامة
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعىُ فى صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر أبريل  الجارى، ويتم الصرف حاليا لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.
 
على جانب آخر، يستمر بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القياج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك في صرف معاشات  مايو، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية ببدء صرف معاشات مايو قبل عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد.
 
وأصدرت الدكتورة نيفين القباج تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار؛ حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته، مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"؛ بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء؛ لتحقيق الشمول المالي، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

التضامن

برنامج تكافل وكرامة

المساعدات النقدية لمستفيدي تكافل وكرامة

تكافل وكرامة

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