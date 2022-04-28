اليوم السابع
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التنمية المحلية تنظم 5 دورات تدريبية للعاملين فى المحليات عقب إجازة عيد الفطر

الخميس، 28 أبريل 2022 12:51 م
التنمية المحلية تنظم 5 دورات تدريبية للعاملين فى المحليات عقب إجازة عيد الفطر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنه سيتم استئناف الدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة يوم 8 مايو القادم، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، لافتاً إلي أنه سيتم تنفيذ 5 دورات تدريبية فى الأسبوع التدريبى القادم رقم 37 من الخطة التدريبية للمحليات وهى: دورة الشئون القانونية وإدارات تنفيذ الأحكام ، ودورة تصميم الجرافيك والانفوجراف، ودورة إدارة مشروعات التعاون الدولى والتواصل الفعال مع منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والمسئولية  المجتمعية للمؤسسات الحكومية، ودورة إعداد السيناريوهات واستشراف المستقبل، ودورة حل المشاكل واتخاذ القرارات والحزم وفن إبداء الملاحظات بالمراكز التكنولوجية، ويستفيد من الدورات التدريبية 133 متدرباً من جميع المحافظات.  
 
وشدد شعراوي، فى بيان اليوم، على ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تنمية مهاراتهم في مجالات عملهم بما يساهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المحافظات للمواطنين، ورفع قدرات الصف الثاني من الموظفين الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء ودعم الدولة المصرية وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية على جميع المستويات.، مؤكداً أن ملف تدريب العاملين بالوزارة والمحليات يأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتحسين الخدمات والقضاء على الفساد بالمحليات. 
 
وفي نفس السياق، احتفل مركز التنمية المحلية، اليوم الخميس، بإنتهاء فعاليات ورشة العمل المتخصصة لمنظومة الموارد البشرية والتدريب وبناء القدرات، مشيراً إلى أن ورشة العمل ركزت على الأدوار المتعددة لإدارة الموارد البشرية والتدريب والتطوير الوظيفي في تحقيق التميز المؤسسى، وكيفية تطبيق طرق وأساليب التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، وتحديد الاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة وآليات تدريبهم وتطوير مهاراتهم حسب احتياجات الإدارات والأقسام داخل منظومة العمل بالمحليات، واستفاد من ورشة العمل 135 متدرباً من جميع المحافظات.

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