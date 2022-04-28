اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 أبريل 2022 02:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"الزراعة" تصدر تقريرا حول أنشطة معهد أمراض النباتات خلال مارس الماضى

الخميس، 28 أبريل 2022 01:08 م
"الزراعة" تصدر تقريرا حول أنشطة معهد أمراض النباتات خلال مارس الماضى وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول أنشطة معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر مارس الماضي.
 
وقال الدكتور أشرف خليل مدير المعهد، إنه فيما يتعلق برصد الحالة المرضية للمحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة، تم المرور على منطقة توشكى وشرق العوينات وفحص زراعات النخيل الخاصة وجدت حالات مرضية فردية تم التعامل معها، فضلا عن المرور علي محاصيل الفاكهة المختلفة: الموز-الزيتون-الموالح-الجوافة-المانجو-الخوخ-التفاح-الكمثري،  بمحافظات البحيرة والاسماعيلية والقليوبية ومنطقة وادي النطرون للوقوف علي الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الفنية.
 
وأوضح مدير المعهد أنه تم أيضا المرور على زراعات القمح بمحافظات مصر المختلفة لرصد الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الفنية، فضلا عن المرور على زراعات بنجر السكر بمحافظات مصر المختلفة لرصد الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الفنية للأمراض، كذلك المرور علي محاصيل الفول البلدي بمحافظات مصر المختلفة، والمرور أيضا على محافظات (المنيا – أسيوط – الإسماعيلية - الشرقية - المنوفية – الغربية –الدقهلية - البحيرة - كفر الشيخ - القليوبية - النوبارية) للوقوف علي الحالة المرضيه لمحاصيل الخضر) الفراولة - البطاطس-الطماطم-الفلفل-الباذنجان-الخيار -البسلة -الفاصوليا -اللوبيا، والمرور على زراعات محصول البصل بمحافظات الدقهلية ودمياط لرصد الحالة المرضية بها وإعطاء التوصيات الفنية للأمراض المتواجدة.
 
وفيما يتعلق بالنشاط البحثي للمعهد، أوضح خليل أنه تم نشر 5 بحوث بمجلات علمية دولية، كذلك تم تنفيذ 35  مدرسة حقلية في المحاصيل الشتوية لمحافظات مصر المختلفة، و8 ندوات إرشادية عن فحص العفن الهبابي في المانجو في محافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن النشاط الإرشادى للمعهد.
 
وبالنسبة للنشاط الإنتاجي والخدمي للمعهد، أشار مدير المعهد، انه تم فحص 368 عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية، فضلا عن فحص 41 عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة، كذلك الإشتراك فى 22  لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة، وفحص 38 مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، وشراء 10جم  نانورسيليكا قسم حصر وتقسيم الفطريات.

الزراعة

النباتات

المحاصيل

الفطريات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الزراعة يوافق على 338 ترخيص لمشروعات زراعية وحيوانية بالوادى الجديد

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 04:30 م

وزير الزراعة ومحافظ القليوبية يتفقدان مطحن بنها لمتابعة توريد القمح من المزارعين

الإثنين، 25 أبريل 2022 03:38 م

وزير الزراعة ومحافظ القليوبية يتفقدان مطحن بنها لمتابعة توريد محصول القمح من المزارعين

الإثنين، 25 أبريل 2022 02:10 م

وزير الزراعة: المساحة المنزرعة بالقمح فى القليوبية تخطت 50 ألف فدان

الإثنين، 25 أبريل 2022 12:59 م

وزير الزراعة: ننتج حوالي 98% من تقاوي المحاصيل الحقلية لخفض فاتورة الاستيراد

الإثنين، 25 أبريل 2022 12:30 م

وزير الزراعة ومحافظ القليوبية يتفقدان صوب المشروع القومى لإنتاج التقاوى فى قها

الإثنين، 25 أبريل 2022 12:12 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة