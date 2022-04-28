"الزراعة" تصدر تقريرا حول أنشطة معهد أمراض النباتات خلال مارس الماضى

كتبت أسماء نصار

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول أنشطة معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر مارس الماضي.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير المعهد، إنه فيما يتعلق برصد الحالة المرضية للمحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة، تم المرور على منطقة توشكى وشرق العوينات وفحص زراعات النخيل الخاصة وجدت حالات مرضية فردية تم التعامل معها، فضلا عن المرور علي محاصيل الفاكهة المختلفة: الموز-الزيتون-الموالح-الجوافة-المانجو-الخوخ-التفاح-الكمثري، بمحافظات البحيرة والاسماعيلية والقليوبية ومنطقة وادي النطرون للوقوف علي الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الفنية.

وأوضح مدير المعهد أنه تم أيضا المرور على زراعات القمح بمحافظات مصر المختلفة لرصد الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الفنية، فضلا عن المرور على زراعات بنجر السكر بمحافظات مصر المختلفة لرصد الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الفنية للأمراض، كذلك المرور علي محاصيل الفول البلدي بمحافظات مصر المختلفة، والمرور أيضا على محافظات (المنيا – أسيوط – الإسماعيلية - الشرقية - المنوفية – الغربية –الدقهلية - البحيرة - كفر الشيخ - القليوبية - النوبارية) للوقوف علي الحالة المرضيه لمحاصيل الخضر) الفراولة - البطاطس-الطماطم-الفلفل-الباذنجان-الخيار -البسلة -الفاصوليا -اللوبيا، والمرور على زراعات محصول البصل بمحافظات الدقهلية ودمياط لرصد الحالة المرضية بها وإعطاء التوصيات الفنية للأمراض المتواجدة.

وفيما يتعلق بالنشاط البحثي للمعهد، أوضح خليل أنه تم نشر 5 بحوث بمجلات علمية دولية، كذلك تم تنفيذ 35 مدرسة حقلية في المحاصيل الشتوية لمحافظات مصر المختلفة، و8 ندوات إرشادية عن فحص العفن الهبابي في المانجو في محافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن النشاط الإرشادى للمعهد.

وبالنسبة للنشاط الإنتاجي والخدمي للمعهد، أشار مدير المعهد، انه تم فحص 368 عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية، فضلا عن فحص 41 عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة، كذلك الإشتراك فى 22 لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة، وفحص 38 مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، وشراء 10جم نانورسيليكا قسم حصر وتقسيم الفطريات.