اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة.. الهجرة: نعمل على الاستفادة من خبراء عالميين لدعم الصناعة الوطنية

الأحد، 10 أبريل 2022 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. الهجرة: نعمل على الاستفادة من خبراء عالميين لدعم الصناعة الوطنية وزارة الهجرة
إعداد سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
 
الأوقاف تحتفل غدا بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بمسجد الحسين
 
الصحة تطلق 7 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة اليوم وغدا
 
دار الإفتاء توضح حكم وضع النقط فى الأنف أثناء الصيام
 
"الأوقاف" تعلن افتتاح 43 مسجدًا الجمعة المقبلة
 
المفتي: على الوالدين الالتزام أمام الأطفال بأداء العبادات حتى يكونوا قدوة
 
التضامن تستأنف غدا صرف المعاشات ببنك ناصر للمتخلفين عن المواعيد المحددة
 
وزيرة الهجرة: نعمل على الاستفادة من خبراء عالميين لدعم الصناعة الوطنية
 
التعليم تغلق باب التقدم للعام الدراسى المقبل بالمدارس المصرية اليابانية
 
السكة الحديد تبدأ اليوم طرح تذاكر قطارات عيد الفطر للحجز أمام الجمهور
 
الصحة: فحص 23 مليونًا و906 آلاف سيدة بمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة
 
الصحة: القوافل الطبية قدمت خدمات لـ628 ألف مواطن خلال الربع الأول من 2022
 
التعليم تتيح برامج للعلوم والرياضيات للرابع الابتدائى عبر منصاتها الرقمية
 
الصحة: متوسط الإصابات اليومى بفيروس كورونا 400 حالة و7 وفيات
 
غدا انخفاض بدرجات الحرارة وشبورة على الطرق والعظمى بالقاهرة 29 درجة
 
التعليم تمد التقدم لتسجيل الترشح لتدريبات النقل والتسكين للمعلمين حتى 26 مايو
 
المترو يناشد بالاستمرار فى ارتداء الكمامة داخل المحطات للوقاية من كورونا
 
شيخ الأزهر: الله متصف بالسلام في ذاته وصفاته وأفعاله.. والمؤمن أقوى إدراكا من الملحد
 
الصحة: مليون و 160 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار
 
هل القيء يفسد الصيام؟.. دار الإفتاء تجيب
 
التضامن: توزيع 40 ألف سلة غذاء للفئات الأولى بالرعاية والأرامل والمطلقات
 
مستشفى الزهراء الجامعى التابع للأزهر يعلن حاجته لـ 130 وظيفة طبيب مقيم
 
الجامعات الخاصة: تعديل لوائح الكليات للسماح بتخرج الطالب عقب انتهاء الساعات المعتمدة
 
التعليم العالى: التزام الجامعات الخاصة والأهلية بالبرنامج الزمنى للترم الثانى
 
تعرف على موعد السحور وأذان الفجر فى تاسع أيام شهر رمضان
 
تعرف على مقترح موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالقاهرة
 
فيها حاجة حلوة.. عزومة لـ4 آلاف شخص بعزبة وهبة بشبرا مصر.. صور
 
 

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