أخبار 24 ساعة.. الهجرة: نعمل على الاستفادة من خبراء عالميين لدعم الصناعة الوطنية

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أخبار 24 ساعة.. الهجرة: نعمل على الاستفادة من خبراء عالميين لدعم الصناعة الوطنيةالأحد، 10 أبريل 2022 12:00 ص
وزارة الهجرة
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