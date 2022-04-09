غدا انخفاض بدرجات الحرارة وشبورة على الطرق والعظمى بالقاهرة 29 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا سيشهد شبورة مائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وسانت كاترين العظمى 29 درجات والصغرى 14 درجة.