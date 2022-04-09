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"الأوقاف" تعلن افتتاح 43 مسجدًا الجمعة المقبلة

السبت، 09 أبريل 2022 07:03 م
"الأوقاف" تعلن افتتاح 43 مسجدًا الجمعة المقبلة وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 34  مسجدًا الجمعة المقبلة منها 36 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و 7 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 /2021م حتى تاريخه ( 963 ) مسجدًا ، منها ( 818 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و ( 145 )  مسجدًا صيانة وترميمًا. 
 
وأوضحت الوزارة المساجد المقرر افتتاحها وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: 
 
مديرية أوقاف البحيرة
1. عمران – العرقوب – كفر الدوار
2. العلي القدير – الكوم الأخضر – حوش عيسى
3. العقاري – قرية العقاري البحرية – مركز المحمودية
4. الرحمن – تلبقا – كوم حمادة
5. العزيز غنيم – المنطقة السادسة بدر
6. الميهي البحري – زاوية حمور - الدلنجات
7. كوبري المحطة فرهاش – حوش عيسي 
 
مديرية أوقاف الشرقية
8. السلام  - عرب السلاوي الصغيرة – عمريط- مركز أبو حماد 
9. الجعافرة الكبير – النمروط - فاقوس
10. بدران – أولاد موسى – أبو كبير
11. النور – عزبة هارون – شبرا النخلة 
 
مديرية أوقاف الغربية
12. غنيم غالي – كفر الزيات 
13. النور – الانشاء - السنطة
14. الكبير – كفر شماخ – كفر الزيات 
15. البحري – حانوت – زفتى 
 
مديرية أوقاف أسوان
الأهالي – الرديسية 
16. الرحمة – حي شرق 
 
مديرية أوقاف الإسكندرية
17. الكبير – قرية 2 بنجر السكر – برج العرب
18. 1/7 أبيس – محرم بك 
 
مديرية أوقاف الفيوم 
19. قباء – بندر طامية 
20. أبو صايم الغرب  – الشواشنة 
 
مديرية أوقاف أسيوط
21. خاتم المرسلين – العوامر - ديروط 
 
مديرية أوقاف المنوفية
22. العتيق – كفر الخضرة – مركز الباجور 
 
مديرية أوقاف بني سويف
23. أحمد قاسم – الزرابي – مركز بني سويف
24. عيد مرزوق – بهبشين - ناصر
25. عثمان بن عفان – بندر ناصر
26. رياض الصالحين – الحي الرابع شرق النيل – بندر بني سويف 
 
مديرية أوقاف دمياط 
27. عرب عاشور – كفر سعد
28. النور بالسنانية – طريق رأس البر القديم 
 
مديرية أوقاف المنيا
29. النور – زاوية برمشا - العدوة
30. الهدى – عزبة خورشيد – منفطين - سملوط
31. السلام – دهمرو – مغاغة
 
32. الفردوس – البيهو - سمالوط
 
مديرية أوقاف القليوبية
33. الرحمن – عزبة حلموس – أبو الغيط – القناطر الخيرية 
 
مديرية أوقاف الإسماعيلية
34. الهداية – أبو سلاية – التل الكبير
مديرية أوقاف الأقصر
35. حسن الخاتمة – قرية الدبابية شرق - إسنا
36. الفتاح العليم -  القرايا – النمسا - إسنا 
 
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم: 
 
مديرية أوقاف قنا
1. الهدى والإيمان – جزيرة الطويرات - قنا
2. فاطمة الزهراء – المفرجية - قوص 
 
مديرية أوقاف البحيرة
3. عمران – كفر الحاجة – مركز ايتاي البارود
4. الحمد قليشان – مركز ايتاي البارود 
 
مديرية أوقاف أسيوط
5. عبد الرحيم كيلاني – المختون – ديروط 
 
مديرية أوقاف الفيوم
6. والي ميزار - النزلة - الشواشنة 
 
مديرية أوقاف المنوفية
7. أولاد سويد – جدام – مركز تلا
 
 

افتتاح مساجد

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