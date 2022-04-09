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التعليم العالى: التزام الجامعات الخاصة والأهلية بالبرنامج الزمنى للترم الثانى

السبت، 09 أبريل 2022 03:28 م
التعليم العالى: التزام الجامعات الخاصة والأهلية بالبرنامج الزمنى للترم الثانى وزارة التعليم العالى
كتب ـ محمد صبحى

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أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالى، أن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية أكد خلال اجتماعه الدورى المنعقد اليوم، على الالتزام الكامل بالبرنامج الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي.
 
كما استعرض المجلس المُذكرة الاسترشادية التي قدمها الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول نظام برنامج الساعات المُعتمدة للمرحلة الجامعية الأولى وجدول حساب المعدل التراكمي؛ للاستعانة بها في اللوائح الخاصة بالكليات والبرامج.
 
وأضاف المتحدث الرسمي، أن المجلس استمع إلى عرض  قدمته د. أماني عبدالله نائب رئيس اتحاد الجامعات الإفريقية وعميد كلية الصيدلة جامعة الأزهر، حول تعزيز سُبل التعاون بين الجامعات الخاصة والأهلية والجامعات الإفريقية، لاستقطاب طلاب جُدد للدراسة بالجامعات المصرية.
 
واستعرض المجلس مُشاركة الجامعات الخاصة والأهلية في أول هاكاثون مصري على مستوى الدولة، حول موضوع المدن الذكية، والذي أقيم بالتعاون بين جامعة بنها وشركة أمازون العالمية، حيث حصلت الجامعات الخاصة والأهلية على عدد من المراكز الأولى في مجالات ومسارات التنافس المُحددة، وهي: "المباني الذكية، والمرافق الذكية، والحدائق الذكية، والنقل والمرور الذكي، والمستشفيات الذكية، والتدوير الذكي، والمراقبة الذكية، والطاقة الذكية، والإدارة الذكية، والمدارس والجامعات الذكية".

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