السكة الحديد تبدأ اليوم طرح تذاكر قطارات عيد الفطر للحجز أمام الجمهور

كتب رضا حبيشى

تبدأ هيئة السكة الحديد اليوم السبت طرح مقاعد قطارات عيد الفطر للحجز أمام الجمهور، وهى القطارات المدرجة ضمن جداول التشغيل اليومية الطبيعية التى يتم حجز مقاعدها قبل السفر بـ 14 يوما، حيث يتم اليوم حجز مقاعد القطارات المكيفة التى مقرر قيامها يوم 24 إبريل الموافق 23 رمضان.

وكلف المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكة الحديد مسئولى الصيانة وورش الفرز بمنطقة الشرابية وأبو غاطس بأحمد حلمى بالاستعداد وتجهيز أكبر من العربات المكيفة والعادية والجرارات استعدادا لفترة تشغيل عيد الفطر، حيث يجرى دراسة الدفع بعدد من القطارات الإضافية خلال الأسبوع الأخير من رمضان لتعمل بجانب القطارات العاملة والمدرجة بجداول التشغيل اليومية.

وأكدت مصادر مسئولة لـ"اليوم السابع"، أنه تم وضع قواعد الحجز تتضمن حجز مقاعد القطارات المكيفة المدرجة بجداول التشغيل اليومية قبل السفر بـ 14 يوميا، على أن يكون الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى لكل راكب وإتاحة 4 تذاكر فقط لكل راكب كحد أقصى، بالإضافة إلى تشديد الرقابة أمام شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية لمواجهة محاولات تسريب تذاكر فترة العيد وبيعها بالسوق السوداء.

وأضافت المصادر أن هيئة السكة الحديد تقوم بإتاحة حجز مقاعد القطارات التى ستتحرك خلال فترة العيد ضمن جداول التشغيل اليومية من المحطات الرئيسية وكذلك الموقع الإلكترونية للهيئة على شبكة الانترنت وتطبيق الحجز المطروح عبر الموبايلات، حيث تخصص نسبة 20% من المقاعد لحجزها عبر الانترنت.

ولفتت المصادر إلى أن الهيئة حددت النسبة الأكبر من مقاعد القطارات المدرجة بالجداول اليومية لحجزها عبر 4 محطات رئيسية هى محطات القاهرة والجيزة وسيدى جابر ومحطة مصر بالإسكندرية، حيث يمكن للمسافرين التوجه إليها لحجز تذاكر القطارات التى ستتحرك خلال فترة العيد.