تعرف على مقترح موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة مقترح موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني2022، ونعرض في النقاط التالية المواعيد المقترحة لامتحانات كل المراحل التعليمية بالقاهرة، ومن المحتمل أن يتم التعديل فيها.

1. امتحانات الصفين الخامس والسادس الإبتدائى يوم الاثنين الموافق 18/4/2022 وحتى الثلاثاء الموافق 26/4/2022 ولمدة 5 أيام.

2. امتحان الصف الأول الإعدادى العام والرياضي والنقل الإعدادى المهنى يوم الاثنين الموافق 18/4/2022 وحتى الأربعاء الموافق 27/4/2022 لمده 6 أيام.

3. امتحانات النقل للتعليم الفني الثلاثاء الموافق 26/4/2022 وحتى الخميس الموافق 19/5/2022 ولمدة 14 يوما.

4. امتحانات الصف الثاني الإعدادي العام والرياضي تبدأ يوم السبت الموافق 7/5/2022 وحتى الخميس الموافق 12/5/2022و لمدة 6 أيام

5. امتحانات الصف الرابع الإبتدائى تبدأ يوم الأحد الموافق 8/5/2022 وحتى الخميس الموافق12/5/2022 ولمدة 6 أيام.

6. امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والإعدادية المهنية تبدأ يوم السبت الموافق 14/5/2022 وحتى الخميس الموافق 19/5/2022 و لمده 6 أيام.

7. امتحانات المستوي الرفيع للصف الثالث الإعدادي يومي 13/4/2022و 14/4/2022.

8. امتحانات المستوى الرفيع لصفوف النقل وفقا لظروف كل إدارة، في الفترة من 11/4/2022 وحتي 17/4/2022.

9. تستمر الدراسة برياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الإبتدائي وفقا للخريطة الزمنية.