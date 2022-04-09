التعليم تمد التقدم لتسجيل الترشح لتدريبات النقل والتسكين للمعلمين حتى 26 مايو

كتب محمود طه حسين

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مد فترة باب التقدم لتسجيل الترشح لتدريبات النقل والتسكين للمعلمين حتى 26 مايو المقبل، موضحة أنه تقرر مد فترة التقدم لتسجيل الترشح لتدريبات النقل (التسكين) إلى وظائف المعلمين على موقع كادر بيانات المعلم لـ 26 مايو 2022.

وقالت الأكاديمية فى خطاب لها أنه تم إخطار الأكاديمية للمديريات بشأن تنفيذ الإجراءات اللازمة لنقل ( التسكين) شاغلي وظائف التعليم إلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها، وذلك وفقا للمادة رقم 72 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 2012م.

وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين على أن مد فترة باب التقدم لتسجيل الترشح لتدريبات النقل التسكين إلى وظائف المعلمين عبر موقع بيانات كادر المعلم حتى 26 مايو 2022، هدفه الحرص على الصالح العام للمعلمين ، وبناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين.