اليوم السابع
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الصحة تطلق 7 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة اليوم وغدا

السبت، 09 أبريل 2022 05:17 م
الصحة تطلق 7 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة اليوم وغدا القوافل الطبية لحياة كريمة
كتب وليد عبد السلام

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تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدا 7 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة، وذلك بمحافظات القليوبية والفيوم وكفر الشيخ والوادى الجديد وأسيوط وبنى سويف والبحر الأحمر.

 

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".

 

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات. 

 


الصحة

القوافل الطبية

حياة كريمة

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