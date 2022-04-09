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مستشفى الزهراء الجامعى التابع للأزهر يعلن حاجته لـ 130 وظيفة طبيب مقيم

السبت، 09 أبريل 2022 01:39 م
مستشفى الزهراء الجامعى التابع للأزهر يعلن حاجته لـ 130 وظيفة طبيب مقيم مستشفى الزهراء الجامعى
كتب لؤى على

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أعلنت جامعة الأزهر أن مستشفى الزهراء الجامعي تحتاج لشغل وظيفة طبيب مقيم بالدرجة الثالثة التخصصية لمدة 3 سنوات بحد أدنى وخمس سنوات بحد أقصى في التخصصات التالية:
 
أولا: وظائف طبيبات مقيمات يتم شغلها من الإناث فقط
 
- الباطنة العامة: عدد الدرجات 10.
 
- النساء والتوليد: عدد الدرجات 9.
 
- الأطفال وحديثي الولادة: عدد الدرجات 7.
 
- الباثولوجيا الإكلينيكية: عدد الدرجات 4.
 
- الغدد الصماء: عدد الدرجات 4.
 
-الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية: عدد الدرجات 4.
 
- طب المخ والأعصاب: عدد الدرجات 3.
 
- الجلدية والتناسلية: عدد الدرجات 3.
 
- الروماتيزم والتأهيل الطبي: عدد الدرجات 4.
 
- السمعيات: عدد الدرجات 3.
 
- التخاطب: عدد الدرجات 3.
 
- الصدرية: عدد الدرجات 3.
 
- النفسية: عدد الدرجات 2.
 
ثانيا: وظائف أطباء مقيمين يتم شغلها من الإناث والذكور ويفضل الإناث عند التساوي:
 
- التخدير والعناية المركزة: عدد الدرجات 14.
 
- الرمد: عدد الدرجات 5.
 
- العظام: عدد الدرجات 4.
 
- الجراحة العامة: عدد الدرجات 4.
 
- جراحة الأورام: عدد الدرجات 1.
 
- جراحة القلب والصدر: عدد الدرجات 2.
 
- جراحة المخ والأعصاب: عدد الدرجات 3.
 
- جراحة الأطفال: عدد الدرجات 2.
 
- المسالك البولية: عدد الدرجات 5.
 
- جراحة التجميل: عدد الدرجات 2.
 
- أنف وأذن وحنجرة: عدد الدرجات 5.
 
- القلب والأوعية الدموية: عدد الدرجات 4.
 
- قسم طب الطوارئ والحالات الحرجة: عدد الدرجات 10.
 
- الأشعة التشخيصية: عدد الدرجات 8.
 
- جراحة الأوعية الدموية: عدد الدرجات 2.
 
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