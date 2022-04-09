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المترو يناشد بالاستمرار فى ارتداء الكمامة داخل المحطات للوقاية من كورونا

السبت، 09 أبريل 2022 02:00 م
المترو يناشد بالاستمرار فى ارتداء الكمامة داخل المحطات للوقاية من كورونا مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

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ناشدت شركة المترو جمهور الركاب الاستمرار فى ارتداء كمامات خلال دخول المحطات للوقاية ضد كورونا، مؤكدة استمرار توقيع غرامات فورية تنفيذا على المخالفين لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
 
وتواصل شركة المترو التشديد على مداخل المحطات لمنع دخول أى راكب لا يرتدى كمامة مع القيام بحملات تفتيشية على المخالفين داخل المحطات والقطارات وتغريمهم بشكل فورى من قبل شرطة المترو مع تحرير محاضر شرطة ضد الركاب الممتنعين عن الدفع الفورى للغرامة المقدرة بـ 50 جنيها.
 
ورفعت شركة المترو حالة الطوارئ لمتابعة انتظام حركة القطارات ومواجهة الزحام طوال رمضان مع تواصل مد ساعات تشغيل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة حتى الثانية صباحا بدلا من الواحدة صباحا مع رفع حالة الطوارئ طوال شهر رمضان.
 
وتقوم شركة المترو بمد ساعات تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة طوال أيام شهر رمضان وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، على أن يبدأ التشغيل اليومى 5.15 صباحا.
 
وأكدت شركة المترو أنه سيلتقى آخر قطار بالخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة العتبة 12.55 صباحا، كما سيلتقى آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة أنور السادات 1 صباحا.
 
ولفتت شركة المترو إلى أن جداول تشغيل المترو في رمضان تتضمن قيام رحلة بكل خط من الخطوط الثلاثة الساعة 5.15 صباحا، على أن تعمل شبابيك الاشتراكات بالمحطات خلال رمضان يوميا ابتداء من الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة عصرا.
 

المترو

مترو الانفاق

كورونا

تعقيم المترو

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