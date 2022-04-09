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الأوقاف تحتفل غدا بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بمسجد الحسين

السبت، 09 أبريل 2022 03:52 م
الأوقاف تحتفل غدا بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بمسجد الحسين مسجد الإمام الحسين
كتب على عبد الرحمن

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تحتفل وزارة الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان غدًا الأحد عقب صلاة التراويح بمسجد سيدنا الحسين (رضي الله عنه) ، وفي هذا الصدد أكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن قواتنا المسلحة الباسلة دائمًا على العهد في خدمة الوطن، يد تحمي وتحرس وأخرى تبني وتعمر، وإننا لفي حاجة ماسة لاستعادة روح العاشر من رمضان السادس من أكتوبر لمواجهة التحديات الراهنة واستكمال مسيرة البناء والتعمير وبناء الجمهورية الجديدة .
 
ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خالص التهنئة والتحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولقواتنا المسلحة الباسلة وللشعب المصري كله بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان 1393 هـ الموافق السادس من أكتوبر 1973.
 
وأكد وزير الأوقاف، أن قواتنا المسلحة الباسلة دائمًا على العهد في خدمة الوطن، يد تحمي وتحرس وأخرى تبني وتعمر، وأننا في حاجة ماسة لاستعادة روح العاشر من رمضان السادس من أكتوبر لمواجهة التحديات الراهنة واستكمال مسيرة البناء والتعمير وبناء الجمهورية الجديدة، سائلًا الله العلي العظيم أن يجعل مصرنا العزيزة أمنًا أمانًا، ويجعل أيامنا كلها نصرًا وعزًا، سخاء رخاء، وسائر بلاد العالمين.
 
 

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