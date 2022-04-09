وزيرة الهجرة: نعمل على الاستفادة من خبراء عالميين لدعم الصناعة الوطنية

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها التقت الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، لافتة إلى أنها فرصة لعرض لما يستجد من أمور فى كل المبادرات التى تعمل عليها الوزارة من "مراكب النجاة"، و"أتكلم عربى"، و"مصر تستطيع بالصناعة"، وتابعت: "الرئيس يريد الاطمئنان على أولادنا العائدين من أوكرانيا ".

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، أنه من المهم جدًا الاستفادة من العقول المصرية بالخارج، لإمداد الدولة بما يستجد فى كافة الصناعات، وهو ما نعمل عليه من خلال مبادرة "مصر تستطيع بالصناعة"، وتابعت:" سندخل العنصر الأجنبى من بين الحضور فى مصر تستطيع بالصناعة سيكون هناك شركات أجنبية فى قطاع الصناعة سواء التى تعمل منها فى مصر أو التى لم تعمل حتى نستفيد من خبراتها".

وأكدت الوزيرة، أنه جارى العمل على تجميع الخبرات فى مختلف الصناعات، من أجل الاستفادة من خبراتهم، وتابعت:" سيكون هناك زيارات ميدانية للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس ومنطقة الجلالة للخبراء القادمين من الخارج ".