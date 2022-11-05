أخبار × 24 ساعة.. الكهرباء: مصر ستلعب دورا رئيسيا فى مشروع الممر الأخضر بأفريقيا

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية..
الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية: الاتحاد الأوروبى يدفع تكاليف تغير المناخ فى قمة شرم الشيخ
التعليم تعلن ضوابط التقييم فى المدارس المطبقة "منهجية الجدارات الفنية"
وزارة الصحة تخصص خطا ساخنا لقمة المناخ.. اعرف التفاصيل
"مرفق الكهرباء": مصر ستلعب دورا رئيسيا فى مشروع "الممر الأخضر" بأفريقيا
النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية بعدم اقتحام المزلقان.. صور
رئيس جامعة حلوان يجرى جولة مفاجئة لكلية التكنولوجيا والتعليم.. صور
وزير التموين يتفقد غدا المنافذ التموينية بالجيزة للاطمئنان على توافر السلع
رئاسة قمة المناخ تحدد خطا ساخنا للسلامة العامة والدعم للمشاركين.. التفاصيل
وزير الأوقاف للطلاب الوافدين: علينا ترجمة ما نتعلمه لسلوك عملى فى واقع الحياة
التضامن: إنشاء مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بقنا مجانا
برنامج الغذاء العالمى يدعو المشاركين بقمة المناخ للاستثمار فى بناء المجتمعات
وزير الصحة يكشف تفاصيل إعلان مصر خالية من الحصبة والحصبة الألمانية
وزيرة البيئة تلتقى نظيرتها الكينية على هامش تفقد اللمسات النهائية لـcop27
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