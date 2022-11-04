وزيرة التضامن تفتتخ معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بالدقى.. صور

كتب ــ مدحت وهبة

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، معرض "ديارنا" للحرف اليدوية التراثية، بنادى الصيد بمنطقة الدقى بمحافظة الجيزة، وذلك بحضور المهندس عبد الله غراب وزير البترول الأسبق ورئيس مجلس إدارة نادى الصيد الرياضي، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى لذوى الإعاقة وعضو مجلس إدارة النادي.

ويقام معرض "ديارنا" للحرف اليدوية التراثية لأول مرة داخل نادى الصيد الرياضى ويستمر حتى 12 نوفمبر الجاري، وذلك بمشاركة 90 منتجاً وعارضا، يضم المعرض منتجات متنوعة من السجادـ والكليم، والمصنوعات الخشبية والنحاسية، والزجاج، والخوص، والمفروشات، والكروشيه، والمكرمية، والملابس السيناوي، والخزف، والاكسسوار المنزلي، والاكسسوار الحريمي، والألباستر، والمنتجات الحرفية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، كما يضم المعرض منتجات الأشخاص ذوى الإعاقة، ومنتجات لجان المرأة والفنون التشكيلية وذوى الإعاقة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه اتساقًا مع سياسات الدولة فى تعزيز تسويق الصناعات الحرفية بأيادى مصرية والحفاظ على التراث المصرى الأصيل، تتوسع الوزارة فى إقامة معارض "ديارنا" فى النوادى المصرية، لافتة إلى أنها سعيدة بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعى ونادى الصيد الرياضى فى أكثر من قطاع والتوسع فى فرص التسويق، خاصة أن وزارة التضامن الاجتماعى تتشرف برعاية أكثر من 10 آلاف أسرة فى 420 مركز أسر منتجة، وكل أسرة مسئولة عن تشغيل عشرات من الأشخاص الذين ينتظرون فرص التدريب والتشغيل والتسويق، بالإضافة إلى تقديم خدمات إقراض متناهى الصغر ميسر، وتوفير فرص التسويق والشمول المالى للمنتجين والعارضين.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى بجهود نادى الصيد فى رعاية المواهب، ليس فقط الرياضية والاجتماعية، ولكن أيضاً الأنشطة الحرفية والبدوية، وتعزيز قدرات الأشخاص الأولى بالرعاية من ذوى الإعاقة والمرأة، حيث تعرض منتجات مميزة من قبل أعضاء لجنة المرأة وذوى الإعاقة بالنادى فى المعرض الذى يحرص على تطوير منتجاته.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى تحرص على التوسع فى إقامة معرض " ديارنا " بمختلف محافظات الجمهورية، حيث إن خطة هذا العام هى إقامة 20 معرضا ما بين المنتجات التراثية، والأثاث الاقتصادي، والسجاد والكليم، وغيرها من المنتجات.

كما تحرص الوزارة على إقامة المعارض داخل الأندية لزيادة وعى الأجيال الجديدة بالتراث الحرفى الأصيل، وستقيم الوزارة أماكن لتدريب النشء والشباب على الحرف وإعادة انتاج التراث وتسويقه.

وتحتوى معارض "ديارنا" على عدد من الرسائل أهمها الترويج للمنتج المصرى ودعم صغار المنتجين، ودمج ذوى الإعاقة فى سوق العمل، ودعوة الشباب على التعرف على تراث بلدنا وتشجيع المنتجات صديقة البيئة، والشمول المالى للعاملين بالاقتصاد غير الرسمى، مشيرة إلى أن التراث المصرى على اختلاف أنواعه مبعث فخر لجميع المصريين داخل مصر وخارجها للمساهمة فى نشر ثقافة مصر العريقة وهويتها وتراثها الأصيل.