"مرفق الكهرباء": مصر ستلعب دورا رئيسيا فى مشروع "الممر الأخضر" بأفريقيا

كتبت رحمة رمضان

كشف الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن مصر ستلعب دور هام ورئيسي فى مشروع ممر الطاقة الخضراء Green Corridor بأفريقيا، كاشفا أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA قامت بإعداد دراسة عن مشروع ممر الطاقة الخضراء في أفريقيا ' African Green Power Corridor' .

وأوضح عمران فى تصريحات صحفية له، أن المشروع يشمل تنفيذ مشروعات لاستغلال الطاقات المتجددة بالدول الأفريقية وربط هذه المشروعات من خلال شبكة للربط الكهربائي بهدف تبادل الطاقة المنتجة من خلالها، وتتطلع مصر لإنجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء بما فيه صالح جميع الدول الأفريقية.

وأضاف عمران أن مشروع الربط بين مصر والكونغو الديمقراطية بدأ في عام 1995، وتم إعداد دراسة جدوى لاستغلال الطاقة الكهرومائية بمنطقة إنجا تضمنت إمكانية ربط إنجا بأسوان لتصدير حوالي 45 ألف ميجاوات يمكن نقلها عبر خطوط تمر بأفريقيا الوسطى - تشاد - السودان إلى مصر بمسافة قدرها حوالي 5300 كم بتكلفة تتراوح بين 3.72 – 3.94 دولار سنت/ كيلووات ساعة (وقت إعداد الدراسة) وتم تحديث دراسة الجدوى في عام 1997 بتمويل من بنك التنمية الأفريقي.

ويشمل مشروع الربط الكهربائي 4 محـاور لربط الكونغو بكل من مصر، ونيجيريا، وزامبيا، وأنجولا، ويحظى محـور ربط الكونغو بمصر باهتمام الجانب الكونغولي نظراً لأن مصر مركز للأحمال مع إمكانية تصدير الطاقة المولدة من هذا المشروع إلى دول أوروبا عبر مصر، كما تشمل الدراسة التكلفة المحدثة لنقل الطاقة بالإضافة إلى خيارات المراحل التالية لعرضها على الممولين للتنفيذ الفعلي للمشروع وأخر تحديث للدراسة بمشاركة مصر كان في سبتمبر 2013.