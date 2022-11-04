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جامعة حلوان تنظم مسابقة الإنشاد الدينى ضمن موسم الأنشطة الطلابية 2023/2022

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 10:28 ص
جامعة حلوان تنظم مسابقة الإنشاد الدينى ضمن موسم الأنشطة الطلابية 2023/2022 جامعة حلوان - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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تنظم إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان مسابقة الإنشاد الديني، وذلك تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.
 
وتأتي هذه المسابقة في إطار خطة النشاط الثقافي للعام الجامعي 2022 - 2023، وتعقد المسابقة خلال الفترة من 6 نوفمبر 2022 حتي 9 نوفمبر 2022 
 
ويأتي أهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية نظرا لقدرتها على استثمار أوقات الفراغ لدى الطلاب لما فيه منفعتهم الذاتية كأفراد، ومنفعة البيئة المحيطة بهم، والمجتمع ككل، وهي لذلك تساعد على تنمية المهارات والعلاقات الاجتماعية وتحفيزهم بشكل سليم. 
 
ويشرف على المسابقة راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، محمد جاد مدير إدارة النشاط الثقافي. 

جامعة حلوان

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