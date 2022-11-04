وزير التموين يتفقد غدا المنافذ التموينية بالجيزة للاطمئنان على توافر السلع

يتفقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، غدا عددا من المشروعات التموينية بمحافظة الجيزة وتفقد عدد من المشروعات الأخرى ومخازن الجملة بالمحافظة، يرافقه بالجولة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتشمل جولة وزير التموين والتجارة الداخلية التفقدية فى نطاق محافظة الجيزة زيارة إلى مطحن فيصل للدقيق، كما يتفقد الوزير عدد من المنافذ التموينية، ومخازن الجملة للاطمئنان على توافر كافة المقررات التموينية والسلع الغذائية

كما يتفقد وزير التموين بعض المخابز البلدية للتأكد من جودة وانتظام إنتاج الخبز المدعم، وصرفة إلى المستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية بانتظام.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد عَلى وجود مخزون استراتيجى آمن وجيد من جميع السلع الغذائية الأساسية والقمح يكفى لما يقرب من 6 أشهر وفقا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تامين مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية.