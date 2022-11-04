اليوم السابع
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النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية بعدم اقتحام المزلقان.. صور

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 07:48 م
النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية بعدم اقتحام المزلقان.. صور اقتحام المزلقان
كتب سيد الخلفاوى

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ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور و الالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار، وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لايؤدي ذلك إلى ازهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات. 
 
يأتى ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا، وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.
 
المزلقان
المزلقان

كسر بوابات المزلقان
كسر بوابات المزلقان

اقتحام المزلقان
اقتحام المزلقان

 


السكة الحديد

قطارات السكة الحديد

اقتحام المزلقان

المزلقانات العشوائية



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