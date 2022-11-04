رئيس جامعة حلوان يجرى جولة مفاجئة لكلية التكنولوجيا والتعليم.. صور

كتب محمد صبحى

أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بزيارة لكلية التكنولوجيا والتعليم، وكان في استقباله الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم وعدد من الأساتذة أعضاء هيئة التدريس وأمين الكلية والإداريين.

وتفقد رئيس جامعة حلوان، الورش الموجودة بالكلية وأكد على ضرورة تجهيز الورش علي الطراز الألماني، مؤكدا على دعم الجامعة لكافة المتطلبات التي تلزم تطوير الورش والمعامل ووعد بتنفيذها علي الفور.

كما تفقد القاعات الدراسية وتحاور مع الطلاب حول طلباتهم واحتياجاتهم ووعد بحلها وتفقد مدرجات طلاب برنامج تأهيل المعلمين، وأكد على ضرورة عودة الانضباط لتحقيق الأهداف المرجوه من التعليم.

وأشار الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية إلى أننا نسعي للنهوض بالتعليم الفني وكلية التكنولوجيا والتعليم تتمتع بالمصداقية في وزارة التربية والتعليم لما لها من مستوي مميز لخريجيها والذي يشهد به الجميع.

وأشاد بدور الطلاب وجميع منتسبي الكلية في إعادة صيانة الكلية وبذل قصاري جهدهم في دعم كليتهم بمجهوداتهم الذاتية.

وتم فتح حوار ومناقشات بمكتب عميد كلية التكنولوجيا والتعليم وتحدث الدكتور إمام كساب الأستاذ المساعد بقسم العلوم الاساسية عن الانضباط والهدف الواحد للجامعة وهو العمل بروح الفريق تحت إدارة واحده.

وأوضح الدكتور أحمد إبراهيم أستاذ الفيزياء الهندسية ورئيس قسم العلوم الأساسية بالكلية المعوقات التي تقف امام مشروعات توفير الطاقة وتعهد رئيس الجامعة بحل مشاكل كل المشروعات ومنها معمل قياس الملوثات ومشروع توفير الطاقة كما وعد بتطوير معمل علوم مواد النانو ونشر ثقافة النانو بين طلاب الكلية و دعم البرامج الجديدة والدراسات العليا، كما تم الحديث عن معمل اللغات الفنية والوسائط المتعددة ونجاحه الكبير في الكلية.

وفي نفس السياق اشاد رئيس الجامعة بالتعاون المثمر بين جامعة حلوان والجامعة البريطانيه من خلال مركز النانو تكنولوجى والمنتدب به الدكتور أحمد إبراهيم.

حضر الزياره الدكتور مصطفى الطوخي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئية، د ياسر لطفي ، د محمد عماد نور الدين أعضاء مجلس مركز الاستشارات بجامعة حلوان، وبعض من مديرى العموم بالجامعة.