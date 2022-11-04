اليوم السابع
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رئاسة قمة المناخ تحدد خطا ساخنا للسلامة العامة والدعم للمشاركين.. التفاصيل

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 06:00 م
رئاسة قمة المناخ تحدد خطا ساخنا للسلامة العامة والدعم للمشاركين.. التفاصيل قمة المناخ
كتبت ـ منال العيسوي

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حدد الموقع الرسمى للرئاسة المصرية لقمة المناخ التى ستعقد في مدينة شرم الشيخ الأحد المقبل، وتستمر حتى 18 نوفمبر، عددا من الإجراءات للمشاركين من الوفود لضمان السلامة العامة والدعم اللازم .
 
أولا السلامة العامة:
في حالة أي حوادث كالسرقات أو حوادث الطرق وغيرها، يمكن للمشاركين التواصل مع الخط الساخن المخصص لهذا الغرض: 01032666605 و 01095411111، لتلقي الإرشاد.
 
 2- الدعم اللازمين
 
 يمكن كذلك في حالة الاستفسارات المتنوعة والعامة والشكاوي، التواصل من 9 صباحاً حتى 8 مساءً مع الخط الساخن التابع لوزارة السياحة: 19654.
 
 
3- التحرش 
 كافة أشكال التحرش الجنسي الجسدي أو اللفظي محظور في كافة الأماكن والأوقات ويخضع للتجريم والعقاب بموجب القانون المصري، الشكاوي ضد أى حالات للتحرش يجب التوجه إلي نقاط المساعدة التابعة للمجلس القومي للمرأة أو الاتصال بالخط الساخن لمكتب شكاوي المجلس 15115.
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وأكد الموقع الرسمى أنه ستتخذ الدولة المضيفة كافة التدابير اللازمة للتحقيق في هذه الشكاوي والتعامل معها. وندعو المشاركين للإطلاع على مدونة السلوك الخاصة بمنع التحرش بما في ذلك التحرش الجنسي في الفعاليات الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والتي يتبقي الامتثال لها في كافة الأوقات. ‏
 

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

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