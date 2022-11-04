التضامن: إنشاء مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بقنا مجانا

كتب مدحت وهبة

يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، تشغيل مركز العزيمة الجديد لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة قنا بشكل تجريبى بالتعاون مع جامعة جنوب الوادى الجديد واستقبال المرضى فى العيادات الخارجية والحجز الداخلى، تمهيدا لافتتاح المركز من قبل القيادة السياسية خلال الفترة المقبلة مع مركز آخر بمحافظة الجيزة، وذلك فى اطار الحرص عَلى تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا ووفقا للمعايير الدولية.

وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ،أن المركز الجديد المقرر افتتاحه فى محافظة قنا رسميا خلال الفترة المقبلة تم إنشاؤه وفقا للمعايير الدولية وسيقدم الخدمات العلاجية لما يقرب من 3 الاف مريض إدمان سنويا على مستوى العيادات الخارجية والحجز الداخلى من أبناء محافظة قنا وأبناء المحافظات المجاورة، كما أن جميع الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا وفى سرية تامة وبأعلى معايير الجودة ،لافته الى انه من المقرر افتتاح المركز قريبا ،بالإضافة الى مركز آخر بمحافظة الجيزة ليصل إجمالى عدد المراكز العلاجية إلى 30 مركز خلال العام الجارى ،كما انه من المقرر افتتاح 4 مراكز علاجية جديدة فى أوائل العام المقبل 2023 فى العديد من المحافظات .





وتفقد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برفقة الدكتور بدوى شحات نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد كمال نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ،العيادات الخارجية والحجز الداخلى وصالات الألعاب الرياضية وورش تدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل بمركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة قنا، لمتابعة استمرار آليات العمل ،والتأكد من توفير كافة المستلزمات والخدمات العلاجية للمرضى .

وأوضح عمرو عثمان أن جميع أعمال الأثاث من نجارة وموبيليا الخاصة بمركز العزيمة الجديد بمحافظة قنا المقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وأن المركز يتضمن 3 عيادات خارجية وحجز داخلى للمرضى بعدد 100 سرير ،كما يتضمن المركز صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم " خماسي" وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم وقاعة موسيقى ومسرح ومكتبة ومطعم وورش تدريب مهنى لتعليم المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل " الذى يتم تنفيذه فى كافة مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.