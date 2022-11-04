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وزارة الصحة تخصص خطا ساخنا لقمة المناخ.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 03:22 م
وزارة الصحة تخصص خطا ساخنا لقمة المناخ.. اعرف التفاصيل قمة المناخ
كتبت ــ منال العيسوى

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أكد الموقع الرسمى لقمة المناخ فى دورتها السابعة والعشرين المنعقدة الأحد المقبل، وتمتد حتى 18 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، أن هناك عددا من المعايير والتدابير الاحترازية المتعلقة بالصحة العامة، حيث إنه على ضوء العدد الكبير من المشاركين المتوقع تواجده بشرم الشيخ لحضور مؤتمر "COP27" والأنشطة ذات الصلة به.
 
وطالبت الرئاسة المصرية للكوب جميع المشاركين بالالتزام الكامل بالمعايير والتدابير الاحترازية الصحية المطبقة، وبالمتابعة الحثيثة للقسم الخاص بالمعلومات والتوصيات الخاصة بالوضع الصحي بما في ذلك البروتوكول المتبع بالنسبة لجائحة كوفيد 19، وذلك عبر: https://cop2z.eg/#/trip-planning/planning/health
 
كما حدد الموقع  الخط الساخن لوزارة الصحة المصرية 112 أو 123. للمزيد من الاستفسارات حول المسائل أو الطوارئ الصحية، يمكن للمشاركين التواصل معه.
 

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022



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