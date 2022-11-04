وزارة الصحة تخصص خطا ساخنا لقمة المناخ.. اعرف التفاصيل

كتبت ــ منال العيسوى

أكد الموقع الرسمى لقمة المناخ فى دورتها السابعة والعشرين المنعقدة الأحد المقبل، وتمتد حتى 18 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، أن هناك عددا من المعايير والتدابير الاحترازية المتعلقة بالصحة العامة، حيث إنه على ضوء العدد الكبير من المشاركين المتوقع تواجده بشرم الشيخ لحضور مؤتمر " COP27 " والأنشطة ذات الصلة به.

وطالبت الرئاسة المصرية للكوب جميع المشاركين بالالتزام الكامل بالمعايير والتدابير الاحترازية الصحية المطبقة، وبالمتابعة الحثيثة للقسم الخاص بالمعلومات والتوصيات الخاصة بالوضع الصحي بما في ذلك البروتوكول المتبع بالنسبة لجائحة كوفيد 19، وذلك عبر: https://cop2z.eg/#/trip-planning/planning/health

كما حدد الموقع الخط الساخن لوزارة الصحة المصرية 112 أو 123. للمزيد من الاستفسارات حول المسائل أو الطوارئ الصحية، يمكن للمشاركين التواصل معه.