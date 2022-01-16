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أخبار 24 ساعة.. الصحة: تعديل البرتوكول العلاجى لكورونا آخر الشهر الجارى للمرة السابعة

الأحد، 16 يناير 2022 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. الصحة: تعديل البرتوكول العلاجى لكورونا آخر الشهر الجارى للمرة السابعة بروتوكول كورونا
إعداد سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
 
الصحة: تعديل البرتوكول العلاجي لكورونا آخر الشهر الجاري للمرة السابعة
 
قبل حدوث المضاعفات.. الصحة تكشف طرق التعامل مع كورونا ومتحوراتها
 
وزير الأوقاف: الأديان كلها قائمة على الصلاح والإصلاح ومراعاة أحوال البلاد والعباد
 
هيئة الدواء تحذر المواطنين من استخدام محركات البحث لوصف الأدوية للعلاج
 
الصحة: توفير أدوية علاج كورونا في 44 مستشفى بالجمهورية
 
الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس: يجب ارتداء ملابس ثقيلة فى فترات الليل
 
خطوة بخطوة.. اعرف المستندات والشروط المطلوبة لوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة
 
التعليم ترسل كتابا دوريا للمديريات بشأن عقد امتحان أولى وثانية ثانوى ورقيا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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