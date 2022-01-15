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غدا انخفاض بالحرارة وأمطار بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة مساء والصغرى 9 درجات

السبت، 15 يناير 2022 12:37 م
غدا انخفاض بالحرارة وأمطار بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة مساء والصغرى 9 درجات أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، انخفاض بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بارد على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وفرص أمطار خفيفة على شمال الصعيد .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجات.
 
 

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