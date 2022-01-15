التنمية المحلية توضح أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات وتؤكد استمرار حالة الطوارئ

كتب على عبد الرحمن

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ظهر اليوم السبت حول متابعة حالة الطقس بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك فى ضوء متابعة وزارة التنمية المحلية لتقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار عَلِى عدد من محافظات الجمهورية اليوم وعلى مدار الساعات القليلة القادمة .

وقال شعراوى، في بيان اليوم، إن تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة أشار إلى تعرض محافظة القاهرة لأمطار خفيفة على معظم الأحياء ولم تحدث أى تجمعات وتعرض العاصمة لانخفاض كبير فى درجات الحرارة ونشاط للرياح عَلِى أغلب الأحياء، كما لا توجد أى معوقات أو مشاكل فى الطرق بالمحافظة .

كما أوضح التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية الى تعرض محافظة مطروح لسقوط الأمطار المتوسطة على بعض المدن والمراكز وتقوم الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الجهات المعنية للتعامل مع تراكمات مياه الأمطار، ولم تتعرض الطرق بالمحافظة إلى أى مشكلة وجميعها مفتوحة، كما تشهد المحافظة موجة من الطقس البارد والغير مستقر مع نشاط للرياح الخفيفة .

وفى محافظة كفر الشيخ أشار التقرير إلى سقوط الأمطار المتوسطة على مراكز وقرى المحافظة ، وغلق ميناء برج البرلس لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج ، وجارى التعامل مع التراكمات الموجودة للمياه وفى البحيرة تعرضت المحافظة لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة عَلِى بعض المراكز وتقوم الاجهزة التنفيذية بالتعامل مع تراكمات المياه بالتعاون مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى .

وأكد تقرير غرفة العمليات أن محافظتى الجيزة والدقهلية تعرضتا إلى سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على بعض المدن والمراكز ولم تتسبب فى أى تجمعات ، كما تتعرض المحافظتين للطقس البارد ونشاط الرياح ، كما تشهد باقى محافظات الجمهورية لموجة من الطقس البارد مع نشاط الرياح الخفيفة ولا توجد اى معوقات فى حركة السيارات فى الطرق الرئيسية كما يوجد تمركز لكافة المعدات للتعامل مع تراكمات المياه وفقاً للخطط الموضوعة لذلك .

ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

كما وجه شعراوى المحافظات بتكثيف جهود رفع تراكمات وتجمعات المياه حول المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات التى تشهد امتحانات نصف العالم خلال تلك الفترة لعدم التأثير عَلِى حركة سير الطلاب والتلاميذ مع مراجعة أعمال الإنارة داخل المدارس.

وطالب وزير التنمية المحلية، كافة المحافظات باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار التى ستشهدها بعض المحافظات طبقاً لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما وجه بسرعة أعمال سحب وتصريف تراكمات مياه الأمطار فى حالة سقوطها لعدم تعطيل حركة المشاة والمرور وضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والقيادات التنفيذية ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار التى تشهدها المحافظات.