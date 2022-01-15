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الصحة: تعديل البرتوكول العلاجي لكورونا آخر الشهر الجاري للمرة السابعة

السبت، 15 يناير 2022 06:40 م
الصحة: تعديل البرتوكول العلاجي لكورونا آخر الشهر الجاري للمرة السابعة الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لكورونا بوزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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 أكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم تعديل البرتوكول العلاجي للمرة السابعة على التوالي مع نهاية الشهر الجاري، وبالتزامن مع وصول الأدوية الجديدة التي تعاقدت عليها مصر، والتي سيتم إدراجها في البرتوكول حديثا.

 

وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن البرتوكول العلاجي المصري متقدم للغاية، وتابع: سبقنا العديد من الدول في إضافة أدوية كان لها أثر كبير في التعافي السريع، حيث بلغت معدلات الشفاء حاليا 83.4 % بينما تراجعت نسب إشغال المستشفيات لأكثر من 40 % .

 

وناشد، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة لتلقى لقاحات فيروس كورونا، مؤكدا أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

 


الصحة

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لقاح كورونا

المستشفيات

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