هيئة الدواء تحذر المواطنين من استخدام محركات البحث لوصف الأدوية للعلاج

حذرت هيئة الدواء المصرية المواطنين من استخدام محركات البحث في تحديد علاجات وأدوية لأعراض مرضية، قد تظهر على الأشخاص من وقت إلى آخر، ونصحت هيئة الدواء بضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل الحصول على أدوية، كما طالبت بضرورة الكشف عند الطبيب قبل تناول الأدوية بشكل عام .
وأكدت هيئة الدواء المصرية أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، حيث أن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.
وكانت وجهت هيئة الدواء المصرية نصيحة هامة بشأن تناول الدواء مؤكدة أنه يجب تناول الأدوية فى مواعيدها الثابتة والمحددة التى يقوم الطبيب أو الصيدلى بتحديدها.
ونصحت هيئة الدواء بضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلى عند نسيان موعد الجرعة الدوائية، مشيرة إلى أن تناول الأدوية بصورة منتظمة يساعد على نجاح العلاج وتحقيق الشفاء الكامل سريعا وتابعت هيئة الدواء موجهه حديثها إلى المواطنين: احرص على تناول الدواء فى موعد ثابت، واسأل الطبيب أو الصيدلى ماذا تفعل عند نسيان موعد الجرعة وتذكر تناول الأدوية بصوره منتظمة تساعد على نجاح العلاج الطبى.
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