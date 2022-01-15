هيئة الدواء تحذر المواطنين من استخدام محركات البحث لوصف الأدوية للعلاج

كتب وليد عبد السلام

حذرت هيئة الدواء المصرية المواطنين من استخدام محركات البحث في تحديد علاجات وأدوية لأعراض مرضية، قد تظهر على الأشخاص من وقت إلى آخر، ونصحت هيئة الدواء بضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل الحصول على أدوية، كما طالبت بضرورة الكشف عند الطبيب قبل تناول الأدوية بشكل عام .