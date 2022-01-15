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التعليم ترسل كتابا دوريا للمديريات بشأن عقد امتحان أولى وثانية ثانوى ورقيا

السبت، 15 يناير 2022 05:12 م
التعليم ترسل كتابا دوريا للمديريات بشأن عقد امتحان أولى وثانية ثانوى ورقيا وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الكتاب الدورى المنظم لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسي الأول، حيث أكدت الوزارة أنه يتم عقد امتحان الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021,2022، لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى ورقيا بالمدرسة فى لجان مؤمنة ومراقبة طبقا للجدول المعتمد بداية من 22 يناير الجارى وطبقا لمواصفات الورقة الامتحانية للمعدة من قبل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.
 
وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى خطابها: تعقد الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح لذا يتم تزويد كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد الامتحان بديلا عن اصطحاب الكتاب المدرسي ويسمح للطالب باصطحاب أجهزة الحاسب اللوحى " التابلت" أثناء عقد الامتحان للاستعانة بالمواد التعليمية الموجودة عليه من خلال بنك المعرفة والكتاب المدرسى الإلكترونى.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تقييم الطلاب فى المواد غير المضافة للمجموع تعقد امتحاناتها خلال الفترة من 15 حتى 17 يناير الجارى طبقا للجدول المعتمد، أما بالنسبة لتقييم مواد الهوية لطلاب المدارس الدولية تتولى كل مدرسة وضع أسئلة امتحان مواد الهوية القومية وتشمل اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية والتربية الوطنية لطلاب المدارس الدولية تحت إشراف الإدارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الإدارة.
 
 

التربية والتعليم

امتحانات الثانوى العام

امتحانات الثانوى العام الورقية

كتاب دورى بشأن عقد امتحان أولى وثانية ثانوى ورقيا

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