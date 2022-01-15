النقل: تنفيذ أول 10 محطات من نظام الأتوبيس الترددى السريع BRT على الدائرى

كتبت هند مختار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل؛ لاستعراض موقف عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة حاليا على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لمشروعات الطرق والمحاور، جنبا إلى جنب منظومة شبكة القطارات الكهربائية التي يتم تنفيذها حاليا، والتي تمثل نقلة حضارية كبيرة، وهو ما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة.

وقدم وزير النقل، خلال الاجتماع، ملخصا حول الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات محاور النيل التي يتم إقامتها على مستوى الجمهورية، وكذا مشروعات القطار الكهربائي السريع، والمونوريل، وتطوير الطريق الدائري.

ففيما يتعلق بالموقف الحالي لمشروعات محاور النيل على مستوى الجمهورية، أوضح الفريق كامل الوزير أنه تم تنفيذ 38 كوبري قبل عام 2014، وفي عام 2014 بدأ التخطيط لإنشاء 29 محورا جديدا على النيل حتى عام 2024، ووفقا لهذه الخطة فمنذ عام 2014 وحتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ 13 محورا، كما أنه جار ومخطط تنفيذ 16 محورا، واستكمال محاور: جرجا، وطما، وديروط، وبذلك يصل الإجمالي في عام 2024 إلى 67 محـورا/ كوبري، منها 31 محورا/كوبري في الصعيد و36 محورا / كوبرى في منطقة الدلتا.

كما أنه فيما يخص محاور الصعيد أيضا، فأشار وزير النقل إلى أنه المخطط أن يتم تنفيذ 5 محاور في نطاق الصعيد فيما بعد عام 2024، وذلك بين دهشور / الواسطى – الفشن / بنى مزار – المنيا / ملوى – الأقصر / إسنا – إدفو / كلابشة )؛ ليصل إجمالي محاور النيل إلى 72 محورا حتى عام 2030.

وفيما يتعلق بمحاور النيل في الدلتا، فأشار الوزير إلى أنه قبل 2014 تم تنفيذ 24 كوبري، ثم بدأ التخطيط في عام 2014 لإنشاء 12 محورا جديدا على النيل في الدلتا؛ حيث تم الانتهاء منذ عام 2014 وحتى الآن من تنفيذ 5 محاور وهي: طلخا، وبنها، والخطاطبة، وتحيا مصر، وحلوان، لافتا إلى أنه جار حالياً تنفيذ 4 محاور وهي تلا، وأبو غالب، وسمنود، وشبراخيت، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك عدة محاور مستقبلية لربط التجمعات العمرانية ومراكز المحافظات في منطقة الدلتا.

وتناول وزير النقل، خلال الاجتماع أيضا، معدلات تنفيذ مشروع التطوير الشامل للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، مؤكدا أنه يتم تنفيذ الأعمال على مدار الساعة للانتهاء منها وفق الخطط الزمنية المحددة، مشيرا إلى بدء تنفيذ أول 10 محطات من نظام الأتوبيس الترددي السريع BRT ، التي تم الانتهاء من إعداد الرسومات المعمارية والإنشائية لها.

كما تطرق الفريق كامل الوزير إلى منظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي ستغطي أنحاء الجمهورية، مؤكدا أنها ستسهم، بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

وفي هذا السياق، أطلع وزير النقل رئيس الوزراء على معدلات تنفيذ مشروع المونوريل، كما قدم نبذة حول موقف الأعمال المدنية والتي تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم، إضافة إلى الأعمال الكهروميكانيكية، لافتا إلى أنه يجري حاليا تنفيذ الأعمال الإنشائية للمسار وللمحطات بمعدلات تنفيذ عالية، كما يجري ‏تصنيع المعدات ويتم إجراء الاختبارات عليها تباعا، كما تجرى أعمال التوريدات للمعدات الكهروميكانيكية.